Dubai kroonprints võistleb numbri all 3 ja ratsutab hobusega nimega Upedro. Võistlus on seni sujunud hästi ja läbitud 3 ringi. Finiši orienteeruv aeg on 17.00 -18.00 vahel. Kroonprints näib olevat heas tujus ja tundub võistlemist nautivat.