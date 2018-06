Suve alguse ühel suurimal takistussõiduvõistlusel tehti üle 600 stardi

Ligi 300 hobust ja 230 võistlejat käisid uudistamas uut võistluskohta, nende seas ka Eesti takistussõidu tipud nagu Rein Pill, Urmas Raag, Tiit Kivisild, Hanno Ellermann ja teised. Kui alguses oldi uue korraldaja ja võistlusväljaku suhtes veidi skeptilised, siis peale võistlust tõdesid sportlased, et korraldus oli hea ja plats pidas suurele koormusele hästi vastu. „Meie saladuseks on väga hea väljaku kastmise süsteem. Mitmed inimesed tulid selle kohta pärast uurima, sest platsi seisukord oli peale rohkeid starte nii hea, et me ei pidanudki tegema kõiki planeeritud silumispause,“ sõnas võistluse peakorraldaja Hedi Lepmets.

Lepmetsale oli see esimene kord ratsavõistlust korraldada. „Oleme oma tallis teinud paar väga väikest treeningvõistlust, aga sellisel tasemel suurvõistlust korraldasime talliga esmakordselt. Olen siiralt üllatunud ja rõõmus, kui ühtehoidvalt, pühendunult ja innukalt kõik hobuseomanikud, trennilapsed ja nende pereliikmed kaasa lõid,“ rääkis Lepmets. Noor naine on ratsamaailmas suhteliselt uustulnuk ja jõudis hobuste juurde läbi oma lapse hobi. „Minu eesmärgiks oli teha võistlus, kus lapsed saaksid osaleda just neile mõeldud arvestuses. Noored ratsanikud vajavad motivatsiooni, et jääda spordi juurde ja tunda selle tegemisest saavutusrõõmu. Nii oli ka nende sõitude auhinnafond väga rikkalik, et kõigile jaguks midagi“ ütles peakorraldaja.