Eestlaste erakordne saavutus Venemaal – Grand Prix nelikvõit

Peterburi lähistel Venta nimelises ratsakeskuses on eestlasi saatnud edu ka varasemalt, kuid nii võimsat võitu pole enne veel saadud. Pühapäevase CSI2* 145 cm kõrguse GP starti läks kokku 39 võistluspaari, kellest 11 olid Eestist. Ümberhüpetele pääses „puhaste paberitega“ 10 sportlast: viis Eestist ja viis Venemaalt. Kahe riigi vaheliseks heitluseks kujunenud võistlusel jäid peale eestlased, kes võtsid neli esimest kohta. Esikohale tulid Rein Pill ja Alfons Ra, kes olid pea sekundi võrra kiiremad Paul Argusest ja Caesarist. Viimastest omakorda mõne sajandiksekundiga jäid maha Tiit Kivisild ja Don Kide. Neljandana lõpetasid Urmas Raag ja Carlos. Auhinnalisele kohale jõudsid meie ratsanikest veel Kullo Kender ja Artas (8. koht), Renek Rosenberg ja Fred (11. koht) ning Gunnar Klettenberg ja Traffic (12. koht).

Ilmastikuolud Peterburis olid sama hullud, kui samal ajal Eestis. Iiliti puhus kõle ja tugev tuul, samuti oli suhteliselt külm (ca 10 kraadi ringis sooja), mis kokku tegid võistlusolud keeruliseks. Pilli sõnul läksid pühapäevased eelnevad sõidud just tugeva tuule nahka, sest see häiris kaasa võetud nooremate ja kogenematute hobuste keskendumist. Seevastu Alfonsiga klappis viimases parkuuris kõik ja nii tuli ka suurepärane tulemus.

Varasemalt on eestlased saavutanud ühe korra GP kolmikvõidu, mis sündis just sellel kevadel Leedus, kui võidukarika sai Urmas Raag. Pill rääkis telefoni teel antud lühiintervjuus, et eestlaste nüüdse saavutuse üle tasub tõesti uhke olla. „Täna oli meil rohkem õnne, kui venelastel ja meie omad tegid tõesti head tööd. See teeb rõõmu. Rada oli raskuse poolest normaalne ja tingimused üsna korralikud, vaid ilm oli kehva. Hobune oli täna väga hea, eks ratsanik muidugi ka“, muigas Pill.