Peterburis toimunud takistussõidu MK-etapilt tuli Eestile kaksikvõit

„Täna oli tõesti väga põnev sõit ja Alfons oli ülisuper! Me väga kihutama ei läinud, sest eelviimase startijana teadsin, et peale mind tulev ratsanik ei ole nii kiire. Siin oli nende kahe suurvõistluse raskeim rada ja meil oli üks raske moment ka ümberhüpetel, aga on rõõm hüpata sellise hobusega, kes sinu eest võitleb,“ rääkis Pill. Laupäevase võidu kohta ütles sportlane, et siis oleks võinud rada isegi veidi raskem olla, et tänaseks põhisõiduks veel paremini valmistuda. „Hobune on heas vormis ja loomulikult ootasin ka täna võitu,“ tunnistas Rein. Õnneks olid seekord ka ilmastikuolud head ja võistlustingimused suurepärased. Küsimusele, kelle tulemus eestlastest Reinu täna kõige rohkem üllatas, tõi ta kohe esile Tiidu ja Herietta soorituse. „See paar tegi täna super sõidu ja Henrietta hüppas tõesti hästi. Hea töö Tiidu poolt,“ kiitis võitja.