Olustveres selgus Eesti meister kolmevõistluses

Kolmevõistluse võistlust peeti sealkandis esmakordselt. Varasemalt on Olustvere võistlusväljak tõestanud end suurepärase võistluse kohana takistussõidus ja rakendispordis. Eelnev hea koostöökogemus Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga andis võistluse korraldajatele julgust võtta ette suurem projekt ja ehitada üles uus kolmevõistluse krossi rada. Mõte sai teoks tänu kooli suurele panusele, lahke toetaja Janere abile, kes andis ehitamiseks vajaliku materjali, ning loomulikult tänu hakkajale kolmevõistluse kogukonnale, kes panustas uue võistluspaiga ettevalmistamiseks rohkelt vabatahtlikke töötunde. Võistluse peakorraldaja Hillar Taltsi ja rajameistri Mikk Nõmme eestvedamisel ehitati Olustverre uued krossitakistused ja kokkuvõttes nägi kogu võistluspaik väga kena ja professionaalne välja.

Kuum ilm tegi nädalavahtusel kolmevõistlejatele elu raskeks, kuid võistluspaigas nähtud rõõmsad näod lasid aimata, et sellest ei lasta end heidutada. Tunti rõõmu uuest kohast ja üksteise heast seltskonnast. Võistlusplatsil oldi siiski eelkõige konkurendid ja esimene mõõduvõtt oligi reedel koolisõidus.

Olustveres võisteldi kokku kolmes arvestuses. CIC1* tasemel pakkusid kohalikele ratsanikele konkurentsi ka sportlased Soomest, kelle seas ka tänavune Soome kolmevõistluse meister Tuija Rosenqvist. Tuija näitaski juba esimesel alal oma head taset ja asus koolisõidus juhtpositsioonile hobusega New Orleans, võttes krossile kaasa 30 miinuspunkti.

Tuija Rosenqvist ja New Orleans krossil.

Laupäevast krossi ootasid põnevusega nii võistlejad kui korraldajad ise, kelle jaoks oli see tõehetk, kui head tööd tehtud on. Kross sujus üsna hästi ja rada nõudis nii hobustelt kui sportlastelt keskendumist. Rahvusvahelises arvestuses senine liider rajal ei eksinud ja nii olid Tuija Rosenqvist ja New Orleans 30 mp-ga liidrid ka peale krossi. EMV arvestuses aga liider muutus, sest kahjuks langes Aldo Kanepi kukkumise tõttu krossil võistlusest välja ja liidripositsiooni võttis üle Jaagup Kallas (Saare RK) hobusel Aspirin, minnes takistussõitu 33,7 mp-ga.