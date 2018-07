Olustveres näeb võistlemas nii ühe- kui kaherakendeid. Esimest korda võistleb Eestis rahvusvahelisel tasemel seni meie edukaim kutsar Pille-Riin Roosileht, kes elab ja töötab Euroopas. Pille-Riin on Eestit esindanud noorhobuste üherakendite MM-il ja on nüüd alustanud võistlemist paarisrakendiga. Lisaks Pille-Riinile on stardis ka teised tuntud Eesti kutsarid, kellele pakuvad konkurentsi ekipaažid Soomest, Venemaalt, Lätist ja Leedust.