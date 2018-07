Parimad noored takistussõiduhobused on Jay-Z Bee, In Style N ja S’Jasmine Power

Sel nädalalõpul kogunes meie Vabariigi takistussõiduparemik Viljandimaale Sammuli tallidesse, kus kolme päeva jooksul peeti maha korralik maratonvõistlus. Sündmuse üheks suurimaks tõmbenumbriks oli kahtlemata tänavune Noorhobuste Tšempionaat, kus nägime üsna arvukalt osalejaid.

Koolisõiduliinist võimekaks hüppajaks

6-aastaste hobuste võitja otsustasid pärast kahte osavõistlust ümberhüpetel Paul Argus ja Rein Pill. Esimesel osavõistlusel hüpati 120 cm ja teisel 125 cm kõrguseid takistusi, millele järgnesid ümberhüpped puhtusele ja kiirusele kõrgusel 130 cm. Ümberhüpetele pääses 28st alustanust Argus hobustel Jay-Z Bee (ESH, Johnson x Luise, aretaja D.Ellermann) ning Ping Pong V (ESH, Ponsee V x Dalvi, aretaja P. Viiard) , Pilli partneriks oli Happygirl G (KWPN, Eldorado van de Zeshoek x Crazygirl G, aretaja M.G.M. Gerner).

Paul Argus ja Jay-Z Bee. FOTO: Celin Lannusalu

Paul sõnas, et läks Ping Pongiga starti esimesena, et teha puhas sooritus ja jääda lootma, et Rein ei lähe tema aega ületama. Paraku järgnes järsule pöördele ebaõnnestunud hüpe ja paar kukkus. „Lootsin Ping Pongiga teha hea tulemuse, ega olekski sel juhul Jay-Z Beega starti läinud, kuid ei õnnestunud päris nii,“ nentis Argus. Pill ja Happygirl tegid seejärel rahuliku nulliringi ning Paulil tuli nende aeg üle sõita, mis õnnestus enam kui viie sekundiga.

„Jay-Z Bee jaoks ilmselt on tõkked praegu liiga madalad,“ märkis Paul, kes leiab, et sellel hobusel ilmselt piire ei ole. „Ma usun, et siit võib tulla korralik suure sõidu hobune, aga praegu on veel natuke vara öelda. Ta on alles arenemas ja tõeline anne hakkab aasta-paari pärast esile tulema.“ Sportlane iseloomustab värsket tšempionit kui üsna kärsitut ja veel liiga ebastabiilset hobust, kuid tunneb, et tema aeg on alles ees. „Tal on suur hing, aga kipub praegu veel liiga palju rabelema, kuid küll paari aastaga ehk rahuneb. Eelmisel aastal veel andsingi talle aega ja seetõttu alles sel hooajal oleme rohkem esile kerkinud,“ lisas ta.

Jay-Z Bee on eesti sporthobune, kuid huvitavaim fakt on see, et tegu on Dina Ellermanni kasvatatud koolisõidusuunalise hobusega, kelle isa on maailmakuulus Johnson. Ehkki Dina temaga paar aastat tagasi üsnagi edukalt koolisõitu katsetas, nägid nad Pauliga temas suuremat potentsiaali hüppajana. „Ta oli tegelikult Dina arvates koolisõiduks liiga äkilise iseloomuga ning mina jällegi uskusin temasse takistussõiduhobusena ja nii see läks,“ tõdes Paul, kes on Jay-Z Beega töötanud umbes 3 aastat ning on hetkel hobuse kaasomanik.

Iga sportlase unistus

5-aastaste hobuste klassis läks avapäeval starti 27 võistluspaari. Starditi sarnaselt 6-aastastele kahel päeval, sedapuhku kõrgustel 110 ja 115 cm ning ümberhüpetel olid takistused juba 120 cm. Seekord jõudis ümberhüpetele 7 paari, kellest kuus tegid veatu soorituse ka siin.