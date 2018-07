Olustvere võõrustas eelmisel nädalal rakendisportlaseid

Pille-Riin Roosileht elab ja treenib juba palju aastaid Ungaris ja on Eestit esindanud mitu korda ka rakendi MM-l. Seni üheponi ja ühehobuse rakendite arvetuses võistelnud sportlane on nüüd üle läinud ponide paarisrakenditele ja on endale eesmärgiks võtnud osaleda nendega järgmisel aastal toimuval MM-l, mille üheks korraldajaks oma kodutallis Roosileht ka on.

Nädalavahetuse võistluspaiga jaoks jagus noorel kutsaril vaid kiidusõnu. „Siin on väga ilus ja plats on hea. Lisaks on ümber võistlusväljaku palju kohti, kus hobuseid treenida.“ Oma kaasmaalaste saavutustega püüab Pille-Riin samuti end kursis hoida. „Mul on väga hea meel, et meie kutsarid pürgivad ikka edasi. See on väga kallis ala ja tulemuste saavutamine kerge ei ole. Ma loodan, et neil läheb hästi ka tänavusel MM-l. Loodetavasti hoiavad nad kokku ja õpetavad üksteist, nii saavad kõik paremaks.“