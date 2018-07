Ubajärvel selgus kestvusratsutamise Eesti meister poniklassis

Ubajärvel toimusid kestvusratsutamise võistlused juba kuuendat korda. Varem on parimad kestvusratsutajad selgitatud juunioride ja noorteklassis, sel aastal võisteldi poniklassi meistritiitlile.

Poniratsanikke oli stardis eelneva kahe aastaga sarnaselt 11 ja neil tuli läbida 55 km pikkune distants. Esimesed kolm finišijoone ületanud ponisportlast, kes osalesid esimest korda tiitlivõistlustel, läbisid teise 25 km võistlusringi keskmise kiirusega 25 km/h. Paraku tuli neil kõigil kihutamise pärast lõivu maksta, sest ponid ei taastunud määrustikus ettenähtud 20 minuti jooksul. Nii sai kulla viimast hooaega ponisportlaste vanuseklassi kuuluv Eliise Laur (Pinifer ET) ponil Kilvet, kes sai kirja tulemuse 19,03 km/h ja ajaks 02:53:25. Hõbemedali sai kaela Kadri-Liis Remmelgas (EER) ponil Etnies, kes treenivad Õnne Halliko käe all. Nende tulemuseks jäi 16,85 km/H ja 03:15:50. Pronksile sõitsid end Mart Saamuel Lobjakas (Tartu RK) ja Galaxy tulemusega 16,17 km/h ja aeg 03:24:03. Nende treeneriks on Egle Kalev.