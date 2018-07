Suve kuumimal päeval selgusid Perilas koolisõidu Eesti meistrid

Võitja sõnas, et seekordne võit ei tulnud seekord üldse kergelt. „Sellise kuuma ilmaga on väga raske, aga õnneks andis minu tubli mära täna endast jälle kõik,“ ütles Dina.

Poniratsanikel tuli II osavõistlusel sõita samuti muusikaline vabakava. Suure protsendivahega edestas teisi Carinee Ainola ponil Rant, kes said tulemuseks 71,933%. Teise koha skeemis sai Katariina Merila (Tondi RSK, treenerid Dina Ellermann, Alla Gladõševa) ponil Mango tulemusega 66,784% ja kolmanda koha Reili Aru (Tondi RSK, treenerid Dina Ellermann, Kaie Kangur) ponil My tulemusega 66,300%.

Poniratsanike Eesti meistrivõistluste kuldmedali teenis välja veel viimast aastat ponidega võistlev Ainola. Carinee ja Rant said koondtulemuseks 141,028 p. Hõbemedal läks Merilale ja Mangole (131,784 p). Pronksmedali sai kaela Maria Mägi ponil Raigo (127,136 p). Carineele ja Rantile oli see ka viimaseks ühiseks võistluseks poniklassis.

„Rockefeller on hästi südamlik ja püüdlik hobune ning mul on tohtult toetav ja hea tiim ümber, nii et temaga võistlemine on minu jaoks olnud suur rõõm,“ ütles Agnes.