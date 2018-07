Jaagup Kallas teenis Valgevenes esimese kolmevõistluse võidu

Kui võrrelda pikka ja lühikest kolmevõistlust, siis nende kahe formaadi suurim vahe on eelkõige see, et krossi distants pikas kolmevõistluses on pikem ning jääb vahemikku 3640 – 4680 meetrit, kus trassi läbimisaeg võistluspaari jaoks jääb 7-9 minuti vahemikku, samas kui lühikeses on see maksimaalselt 3120 meetrit ning ajaliselt vaid 5-6 minutit. Öeldakse ka, et pikk kolmevõistlus on oma olekult formaalsem, kui lühike.