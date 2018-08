Ruilas tehti takistussõidu Eesti meistrivõistluste avastardid

Hommikul asusid esimesena starti poniratsanikud, keda oli kokku 19. Mõõtu võeti 95/105 cm handicap süsteemiga parkuuris. Puhta sõidu ja parima aja tegi Saskia Maripuu (RK Ruila Tall, treener Jessica Raide) ponil Deal Or No Deal võites seeläbi esimese osavõistluse. „Tänane rada ei olnud meie jaoks väga keeruline. Sõiduga jäin rahule, sain teha väikeseid pöördeid, nagu plaanisin ja hobuse toimis väga hästi.“ Täna eriti närvis ei olnud ja homme plaanib minna sõitma ikka puhtalt.

Saskia Maripuu ja Deal Or No Deal. FOTO: Celin Lannusalu

Kolm sekundit aeglasema ajaga tuli teiseks Eleanora Aunap (Tartumaa RSK, treenerid Hanno Ellermann, Annika Õkva) hobusel Balestra ja kolmandana lõpetas Kippen Närep Märjamaa SK) ponil Rosehill Fascination.

Lapsed läbisid parkuuri kõrgusega 110 cm. I osavõistluse kiireim oli Johanna Jürisson(Tondi RSK, treener Kristiina Pähn) hobusel Cookie. Vapper Johanna sõitis katkise jalusega sõidu lõpuni ja võitis! Neiu sõnas, et poole parkuuri pealt hakkas sadul küljele vajuma ja hobuse abiga jõudis ta kenasti üle finišijoone ja alles siis sai sadul temast võitu ning sportlane maandus õnnelikult platsil. „Mulle oli see täna kolmas 110 cm rada ja see ei tundunud väga raske. Homme sõidan esimest korda 115 cm ja loodan anda endast parima.“

Johanna Jürisson ja Cookie. FOTO: Celin Lannusalu

Teiseks tulid 8 võistluspaari seas Johanna Krippel (Viru Ratsu) hobusel Donette ja kolmandaks Anna Maria Tamberg (Märjamaa SK, treener Kristiina Raudnagel) Soleil’s Casper.

EMV kolmas parkuur oli mõeldud juunioritele, kel tuli alistada 125 cm kõrgused tõkked. Juuniorite I osavõistluse võitis 14 paari seast Aleksandra Kliimand (Tartumaa RSK) hobusel Warlock. Aleksandra, kellel enda sõnul on EMV ettevalmistused sujunud väga hästi, jäi oma tänase esitusega rahule. „Minu hobune oli täna väga tubli ja päästis mind ka ühe korra. Rada mulle väga meeldis, see oli selline paras kõrguse poolest ja ka pöördeid oli hea teha.“ Homsesse sõitu läheb noor neiu kindla plaaniga – ikka võidu peale. Aleksandra treenib Urmas Raagi käe all.

Aleksandra Kliimand ja Warlock. FOTO: Celin Lannusalu

Teise koha saavutas Rebecca Blumfeldt (Tondi RSK) kogenud San Antoniol ja kolmandaks Berit Truuts (Liivimaa RK) hobusel Quince.

Võistluspäeva teist poolt alustastati klassiga U25, kus parkuuri kõrguseks 130 cm. 18-st võistluspaarist tegi I osavõistlusel parima soorituse Berit Lehtsaar (Viljandimaa RSK) hobusel Solei Solei. „Tänane rada oli tehniline, aga saime sellega hästi hakkama. Täna ei pannud sõidus veel viimast välja ka. Homme püüan I voorus puhtalt sõita, kui see ei õnnestu, siis peab II voorus kiirusele panustama. Mõlemad mu hobused on praegu heas vormis. Peale Riia võistlust, kus nad hüppasid väga hästi, lasin neil veidi puhata ja see tuli neile kasuks.“

Berit Lehtsaar ja Solei Solei. FOTO: Celin Lannusalu