Rein Pill kordas mullust võitu ja tuli Eesti meistriks

Seeniorite II osavõistluses hüpati kahevoorulises parkuuri ja takistuste kõrguseks oli kuni 145 cm. EMV arvestuses alustas võistlust 10 võistluspaari, kellest parima tulemuse tegi Rein Pill (RK Ruila Tall) hobusel Alfons Ra. Rein ja tema võistluspartner 11-aastane Alfons Ra hoidsid ühtlast puhast joont kogu II osavõistluse vältel. „Täna ei tulnud kõik jah kõige sujuvamalt, aga tähtis oli, et tegime puhta sõidu ja sellest piisas. Rada oli täna päris raske ja pinnas rohkest vihmast suht nätske, aga hobune hüppas hästi. Alfons on superhea hobune, kelle kiitmiseks pole sõnu,“ rääkis Rein.

Pronksmedal kuulub tänavu Paul Argusele (Tondi RSK) hobusel Renessin. Paulil läks sõidu arvestuses paremini hoopis tema teise hobuse Caesariga, kellega jõuti kolmandale auhinnalisele kohale. Mis sai hobuse valikul oluliseks? „Renessin on hooaja jooksul näidanud stabiilsemat vormi ja kui peab aja peale sõitma, siis ta on veidi Caesarist kiirem. Aga tundub, et seekord oleks pidanud vist Caesari valima,“ nentis sportlane. „Pean oma lõppkohaga kindlasti rahul olema, sest eile läks sõit natuke aia taha. Täna oli kellegi ebaõnn minu õnn ja nii see pronks tuli.“ Pauli sõnul oli rada võrreldes eelmise aastaga natuke tehnilisem ja kõrgem ning oli pusimist, et teha hea sõit.