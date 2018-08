Kesk-Euroopa takistussõiduliigat juhib hetkel kolm eestlast

Seni on MK-liigas stabiilseimalt esinenud Kullo Kender, kes hobusel Artas oli avaetapil Leedus teine, seejärel Peterburgis kümnes ning Riias kolmas, saades teise koha punktid. Kender on kogunud 45 punkti.

Temast vaid punktiga jääb maha Rein Pill, kes sarnaselt kolmandat positsiooni hoidva Urmas Raagiga on võitnud ühe tänavuse MK-etapi. Kui Raag võitis avaetapi maikuus Leedus, siis Pill juulikuise Peterburgis. Pill on väärtuslikud punktid kogunud nüüdseks tema põhihobuseks tõusnud Alfons Ra’ga. Raagi võistluspartneriks on MK-etappidel olnud Carlos.