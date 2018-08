Eestil jäi Põhjamaade meistrivõistlustel väga vähe medalist puudu

Põhjamaade mängude parima eestlase, Kaire Kalmi kommentaar võistlusele: „Ypäjä on imeline koht. Hobuste linn, ratsutajate küla – kutsu kuidas tahad, võimalusi treenimiseks on tohutult. Selle aasta kross oli põnev, mõned tõusud nii järsud, et lahtise jalanõuga üles ronida ei andnudki. Raja tegid eriti raskeks kaks kolmest süsteemi, mis sisaldasid alla ja üleshüppeid. Taoliseid tõkkeid pole meil võimalik kodumaal harjutada ja kogu meeskond hüppas tundmatus kohas vette. Meeskonna eest võisteldes, mida mina tegin esimest korda, on vastutus kordades suurem ja võistlusnärv tuleb üle elada neljakordselt. Olen väga uhke, et me saime Eestit esindada ja pakkusime ka konkurentsi palju arenenuma kolmevõistluse kultuuriga maadele.“