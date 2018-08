Tudengiratsutamise Eesti etapil jäi võit koju

Ka võistluse formaat pole just tavapärane. Osalejad võistlevad nii individuaalses kui võistkondlikus arvestuses ja mõõtu võetakse nii kooli- kui takistussõidus. Hobused on kohalikud ja nendega tutvumiseks on sportlasel koolisõidus aega 5 min ja takistussõidus 2 min ehk siis vette hüpatakse täiesti tundmatus kohas. Hobused võistlemiseks saadi kokku kohalike inimeste abiga ja soojendused nendega tegid samuti kohalikud, kas siis omanikud või nende abilised. Nüüd olenes vaid sportlase enda oskustest ja võimekusest, mida ta võõrast hobusest nii kiire ajaga välja pigistada suutis. Ja mõne omaniku üllatuseks suudeti palju. Nii tegi saksa võistkonna Harry Potter alias Philip Wessling pühapäeval koolisõidus sellise muusikalise vabakava, et kõik vaatasid suu ammuli, kaasa arvatud hobuse omanik ise. Philip oli sellel võistlusel üldse väga menukas sportlane, eriti õrnema soo seas ja suutis oma sarmiga ära võluda isegi koolisõidu ranged kohtunikud.

Koolisõidu formaat on ka tudengite võistlusel hoopis teistsugune, kui tavaliselt. Nimelt sõidavad esimeses voorus platsil kõik tiimi liikmed koos ehk skeemi sooritavad kolm ratsanikku korraga. Meie mõistes on tegu pigem kadrilliga. Teisest voorust alates tehakse sooritused eraldi. Finaali pääsevad kaks sportlast ja mõlemad peavad kahel hobusel sõitma ühega skeemi ja teisega muusikalist vabakava, mida nagu öeldud, tehakse loositud hobusega, kellega ei saada isegi õieti soojendust teha. Lisaks pole ka just tavapärane, et võisteldakse oma riigi lipp õlgadel, aga siin on see lubatud. Samuti saavad sportlased abi, kui skeem peaks meelest minema, sest raja kõrval on selleks abiline, kes sõidu ajal skeemi ette loeb. Meeliülendava koolisõidu võistluse võitis kokkuvõttes kogu võistluse lemmiksakslane Philip, kes oma tugeva saksa ratsastamiskooliga oli teistes pea jagu üle.