Takistussõiduliiga viimasel etapil on stardis ka Eesti paremik

Seis enne on finaali kujunemas üsnagi pinevaks ning Poznani punktid on kõikidele liidritele kulda väärt.Peale Leszno etappi on punktiseis edetabeli esimeses otsas selline: Kender, kes teenis Lesznos lisaks ühe punkti ja on nüüd 74 peal, Rein Pill tõusis oma teise koha punktidega ka koondarvestuseks teiseks, olles kogunud 63 punkti, kuid poolakas Wojciech Wojcianec jääb Reinust maha vaid ühe punktiga. Lesznos viis lisapunkti teeninud Hanno Ellermann on neljandal positsioonil, kuid seda mitte üksinda. Tugeva tõusu tegi oma tänavuse teise etapivõidu saavutanud poolakate liider Jaroslaw Skrzyczynski, kellel nüüdsest 59 punkti sarnaselt Ellermanni ja venelanna Natalia Simonaga.

7.-10. märtsini, 2019.a. Varssavis toimuvasse finaali pääsevad nii põhja- kui lõunaregiooni 10 parimat, kes võtavad kaasa viie edukaima etapi punktid, millele lisanduvad finaali kolmes sõidus kogutavad punktid. Arvestussüsteem on tavavaatajale küllaltki keerukas. Nimelt 10 parimat selgitatakse kõikide etappide punktide alusel, kuid finaalis läheb arvesse viis etappi. Finaalis hüpatakse esimesel päeval Tabel C kõrgusel 145 cm, kus võitja saab 10, teine 9, kolmas 8 jne. punkte. Teine võistlussõit on 150cm ümberhüpetega, kus kehtib tavapärane etappide punktiskaala– 20-17-15-13-12-11-…-1 ning otsustavaks saab 155 cm kõrguste takistustega parkuur, kus jagatakse tavaetapiga võrreldes topeltpunktid. Kesk-Euroopa liigast pääseb Göteborgis peetavasse ülemaailmsesse finaali kolm sportlast.

Omaette süsteem on ka 10 parema osas. Kahe alamliiga peale pääseb kokku finaali 20 sportlast ning kehtib reegel, et kui lõunast on vähem soovijaid (viimastel aastatel on neid olnud vaid 1 – 2), pääsevad lõuna kvooti kasutades peale järgnevad põhjaregiooni sportlased. Lisaks veel ka see, et kui paremusjärjestuses keegi loobub, pääseb võistlema järgnev sportlane.