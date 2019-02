Poola grand prix’ parim eestlane oli Tiit Kivisild

Cavaliada tuur koosneb neljast etapist, millest viimane on ühtlasi ka meie liiga karika finaal, mis toimub 7.-10. märtsini Varssavis. Mullu novembris toimunud Poznani etapil meie sportlastel erilist edu polnud, kuid seekord naasetakse võidu ja mitmete auhinnaliste kohtadega.

Pühapäeval kulmineerus Lublini võistlus CSI2* 145 cm LR grand prix’ võistlusega, kuhu oli end üles andnud 39 võistluspaari. Ümberhüpetele pääsemiseks oli vaja läbida puhtalt 12 takistusest koosnev põhiparkuur ja see õnnestus kokku neljal paaril, kelle seas kahjuks eestlaseid polnud. Meie sportlastest esimesena startinud Kivisild ja Don Kide tegid muidu ilusa ja kiire sõidu, kuid kahjuks polnud neil eelviimasel takistusel õnne ning paar lõpetas 4 kp-ga, saades kokkuvõttes 8. auhinnalise koha. Kender ja Artas lõpetasid 8 kp-ga ning Pill ja Alfons Ra 4 kp-ga. GP võitis poolakas Krzysztof Ludwiczak hobusel Nordwind.

Ka Rein ja Kullo jäid võistluse ning hobustega väga rahule. „Minu hobune oli aasta lõpus tööst maas ja saime vähe trenni teha. Siin hüppas ta aga tegelikult hästi ja hooaeg on alles alanud, nii et kindlasti saab veel paremini,“ sõnas Kullo. „Meil kadus sõit täna lihtsalt ära, rütmi ei olnud ja nii ei tulnud midagi välja. Aga võistlusega jään kokkuvõttes rahule, korraldus on siin hea ja tase kõrge,“ kommenteeris Rein.