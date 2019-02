Noor Eesti ratsutaja pääses Saksamaa juuniorite tšempionaadile

1988. aastast toimuv juuniorite tšempionaat on takistussõidu järelkasvu jaoks olulisemaks eksamiks Saksamaa ratsaspordis. Konkurss sinna on väga tihe ja eelneva valiku, kes pääseb kvalifikatsioonilaagrisse ja sealt edasi tšempionaadile, teevad koondise peatreener ning vastavad vahehindaja. Kokku osaleb kvalifikatsioonilaagris ca 65 sõitjat. Finaal koosneb kvalifikatsioonvõistlusest ning finaalvõistlusest. Muuhulgas peavad võistlejad hüppama ka stiilipunktidele. Finaal kulmineerub nelja parima ratsaniku omavahelise mõõduvõtmisega, kus kõik võistlejaid peavad oma oskusi näitama ka konkurentide hobustega. Finaali on võitnud tänaseks juba mitmed nimekad Saksamaa ratsanikud, kellest ehk meie publikule on tuntuim Daniel Deusser (1999).